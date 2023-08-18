"Не то, чего я хотел": Месси шокировал признанием, заговорив о периоде карьеры в ПСЖ
Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси оценил свой период карьеры в ПСЖ.
"Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло сразу. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.
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Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было гораздо проще, чем мы думали. У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому", – цитирует Месси Foot 11.
Напомним, Месси выступал за ПСЖ в период с 2021 по 2023 год, когда перешел в парижскую команду из каталонской Барселоны. Но уже этим летом Лео стал одноклубником украинского защитника Сергея Кривцова, перебравшись в Интер Майами. В шести матчах аргентинец забил девять голов и оформил один ассист.