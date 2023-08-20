Мессі став найтитулованішим гравцем в історії – Лео обійшов екс-партнера по Барселоні, який потрапив за ґрати
Нападнику Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонелю Мессі підкорилося чергове досягнення.
Команда з Флориди у фіналі Кубка ліг здобула перемогу, перегравши Нешвілл в серії пенальті. Для Лео Мессі цей трофей став 44-м в його кар'єрі. Таким чином, аргентинець став найтитулованішим футболістом в історії, обійшовши Дані Алвеса, який має 43 виграні кубки.
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Мессі у складі Барселони 10 разів вигравав Ла Лігу, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, 8 разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, 7 разів – Кубка країни, а також по три рази вигравав клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи. У складі ПСЖ він двічі здобував титул чемпіона Франції та один раз – Суперкубок країни. Зі збірною Аргентини Лео виграв чемпіонат світу, Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу, а також Фіналіссіму.
За підсумками розіграшу Кубка ліг Мессі додав на свою поличку дві особисті нагороди. Аргентинець став найкращим бомбардиром, забивши 10 голів у семи матчах, і був обраним найкращим гравцем турніру.
До слова, Кріштіану Роналду суттєво відстає за кількістю командних трофеїв. У португальця їх 35.
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