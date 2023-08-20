Команда з Флориди у фіналі Кубка ліг здобула перемогу, перегравши Нешвілл в серії пенальті. Для Лео Мессі цей трофей став 44-м в його кар'єрі. Таким чином, аргентинець став найтитулованішим футболістом в історії, обійшовши Дані Алвеса, який має 43 виграні кубки.

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Мессі у складі Барселони 10 разів вигравав Ла Лігу, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, 8 разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, 7 разів – Кубка країни, а також по три рази вигравав клубний чемпіонат світу та Суперкубок Європи. У складі ПСЖ він двічі здобував титул чемпіона Франції та один раз – Суперкубок країни. Зі збірною Аргентини Лео виграв чемпіонат світу, Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу, а також Фіналіссіму.

За підсумками розіграшу Кубка ліг Мессі додав на свою поличку дві особисті нагороди. Аргентинець став найкращим бомбардиром, забивши 10 голів у семи матчах, і був обраним найкращим гравцем турніру.

До слова, Кріштіану Роналду суттєво відстає за кількістю командних трофеїв. У португальця їх 35.

Мессі та Кривцов здобули перший трофей у США – Інтер Маямі у драматичній серії пенальті став тріумфатором Кубка ліг

Leo Messi’s @LeaguesCup:

- Seven games

- Ten goals

- One assist

- Champion

- Best Player

- Top Scorer



'Nuff said. pic.twitter.com/PTyk67BAsO — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023