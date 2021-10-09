Нападающий ПСЖ Лионель Месси оценил силу нынешней связки с Неймаром и Мбаппе в сравнении с барселонскими временами, когда тройку дополнял Луис Суарес.

"Первое отличие – это возраст! Мы были молоды, когда начали играть с Неем. Теперь самый молодой – Килиан. Мбаппе и Суарес – два совершенно разных игрока.

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Луис – чистый номер 9, одинокий нападающий, особенно сильный в штрафной и привыкший забивать много голов. Килиан больше любит быть в эпицентре событий, он очень сильный и очень быстрый игрок, который убьет вас, если оставляете немного пространства. Он также много забивает. Они оба замечательные игроки, но с очень разными качествами", – приводит слова Месси GFFN.

Напомним, этим летом 34-летний аргентинец присоединился к ПСЖ на правах свободного агента. Пока в активе Лео 5 матчей и 1 гол за французский клуб.

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