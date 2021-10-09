Нападник ПСЖ Ліонель Мессі оцінив силу нинішньої зв'язки з Неймаром і Мбаппе у порівнянні з барселонськими часами, коли трійку доповнював Луїс Суарес.

"Перша відмінність – це вік! Ми були молоді, коли почали грати з Неєм. Тепер наймолодший – Кіліан. Мбаппе та Суарес – два зовсім різні гравці.

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Луїс – чистий номер 9, самотній нападник, який особливо сильний в штрафному і звик забивати багато голів. Кіліан більше любить бути в епіцентрі подій, він дуже сильний і дуже швидкий гравець, який вбиває вас, якщо залишаєте трохи простору. Він також багато забиває. Вони обидва чудові гравці, але з дуже різними якостями", – наводить слова Мессі GFFN.

Нагадаємо, цього літа 34-річний аргентинець приєднався до ПСЖ на правах вільного агента. Наразі в активі Лео 5 матчів та 1 гол за французький клуб.

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