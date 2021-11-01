Месси шокировал своим бездействием в матче с Лиллем – камеры зафиксировали странное поведение звезды ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси экономит силы, даже когда играет только один тайм.
Лионель Месси отыграл лишь один тайм в центральном матче Лиги 1 против Лилля и без результативных действий был заменен на Икарди.
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По данным разных статистических порталов, 34-летний аргентинец получил одну из самых низких оценок среди своих партнеров. Во время игры случился показательный эпизод, где Лионель стоял на месте, пока Неймар сражался за мяч сразу с двумя соперниками.
К счастью для парижан, после замены Месси они смогли переломить ход поединка и вырвать победу у действующего чемпиона Франции.
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