Мессі шокував своєю бездіяльністю у матчі з Ліллем – камери зафіксували дивну поведінку зірки ПСЖ
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі економить сили, навіть коли грає лише один тайм.
Ліонель Мессі відіграв лише один тайм у центральному матчі Ліги 1 проти Лілля та без результативних дій був замінений на Ікарді.
ПСЖ видряпав перемогу над чинним чемпіоном і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві
За даними різних статистичних порталів 34-річний аргентинець отримав одну з найнижчих оцінок серед своїх партнерів. Під час гри трапився показовий епізод, де Ліонель стояв на місці, поки Неймар боровся за м'яч одразу з двома суперниками.
На щастя для парижан, після заміни Мессі вони змогли переламати хід поєдинку та вирвати перемогу у чинного чемпіона Франції.
Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну