Форвард ПСЖ Ліонель Мессі економить сили, навіть коли грає лише один тайм.

Ліонель Мессі відіграв лише один тайм у центральному матчі Ліги 1 проти Лілля та без результативних дій був замінений на Ікарді.

ПСЖ видряпав перемогу над чинним чемпіоном і пішов у відрив на вершині таблиці – Мессі замінили одразу по перерві

За даними різних статистичних порталів 34-річний аргентинець отримав одну з найнижчих оцінок серед своїх партнерів. Під час гри трапився показовий епізод, де Ліонель стояв на місці, поки Неймар боровся за м'яч одразу з двома суперниками.

На щастя для парижан, після заміни Мессі вони змогли переламати хід поєдинку та вирвати перемогу у чинного чемпіона Франції.

Plus statique que ça tu meurs. pic.twitter.com/Fiya9pmJNw — Rayann (@rayann_005) October 31, 2021

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну