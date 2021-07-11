"Месси? Мы говорим о лучшего игрока всех времен. Трофей с Аргентиной – уникальное ощущение для него, спортсмены понимают, что это значит. Мы с ним близки, как и со многими игроками сборной. Мы пожали руки, обнялись. Я всегда буду благодарен ему. Мы добыли награду за упорный труд. У Месси было много разочарований, но он не "выбрасывал полотенце" и достиг своего.

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У него была проблема с задней поверхностью бедра, но он играл. Это многое говорит о том, какой Лео футболист. Работа с Месси – уникальный опыт. Если бы люди знали его так, как мы, то любили бы его гораздо сильнее", – приводит слова Скалони Ole.

Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Копа Америка-2021 и получила 15-й Кубок Америки в своей истории. Этот трофей стал первым для Месси в составе "альбиселесте".

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