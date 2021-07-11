"Мессі? Ми говоримо про найкращого гравця всіх часів. Трофей з Аргентиною – унікальне відчуття для нього, спортсмени розуміють, що це означає. Ми з ним близькі, як і з багатьма гравцями збірної. Ми потиснули руки, обнялися. Я завжди буду вдячний йому. Ми отримали нагороду за наполегливу працю. У Мессі було багато розчарувань, але він не "викидав рушник" і досягнув свого.

Аргентина – Бразилія: Мессі розплакався одразу після фінального свистка – емоційне відео

У нього була проблема із задньою поверхнею стегна, але він грав. Це багато що говорить про те, який Лео футболіст. Робота з Мессі – унікальний досвід. Якби люди знали його так, як ми, то любили б його набагато сильніше", – наводить слова Скалоні Ole.

Нагадаємо, збірна Аргентини мінімально обіграла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Амеріка-2021 та здобула 15-й Кубок Америки у своїй історії. Цей трофей став першим для Мессі у складі "альбіселесте".

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття