Месси проиграл земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за пределами топ-30 – свежий рейтинг плеймейкеров

Исследовательский центр CIES Football Observatory обновил рейтинг игроков, создавших наибольше явных голевых моментов в топ-5 чемпионатов Европы в течение последних пяти лет. Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси остается лучшим на дистанции, но за последний год потерял позиции.

Аргентинец в период с 2015-го создает явный момент каждые 90 минут, сообщают аналитики обсерватории со ссылкой на данные OptaPro.

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Более того, за последние 12 месяцев этот показатель еще меньше – 87 минут. Это более, чем красноречивый ответ скептикам, которые намекают на близкий уход Лео на покой. Всего в активе Месси 158 созданных возможностей. Вторым в рейтинге идет его соотечественник – вингер французского Пари Сен-Жермен Анхель Ди Мария. "Лапша" тоже довел до сотни показатель созданных для партнеров моментов. У одного из лидеров 109 созданных шансов, а в среднем на один он тратит 100 минут. Замыкает топ-3 атакующий хавбек английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне. Бельгиец за последние 5 лет создал 94 явные возможности, тратя на одну 130 минут.

Дополняют главную десятку Неймар (ПСЖ), Томас Мюллер (Бавария), Луис Суарес (Барселона), Алехандро Гомес (Аталанта), Димитри Пайе (Марсель), Рияд Марез (Манчестер Сити) и Филипп Костич (Айнтрахт Франкфурт). Если не принимать во внимание Папу Гомеса (всего 23 матча за Металлист в сезоне 2013/14), то выше всех из причастных к Украине исполнителей оказался полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян. Рекордсмен УПЛ по количеству мячей за сезон (25 в кампании 2012/13) создает явный момент каждые 144 минут, а за пятилетку собрал 62 такие возможности.

Самое интересное, что главный антагонист Месси – форвард Ювентуса Криштиану Роналду – в этом рейтинге оказался аж на 33-й строчке. Звездный португалец за пять лет создал 46 явных возможностей забить, а в среднем на подготовку момента тратит 300 минут. Похожие цифры у другого бомбардира – Роберта Левандовски из мюнхенской Баварии (47 моментов, 288 минут).

Однако, лидер неожиданно меняется, если открыть статистику за последний год. На вершине Ди Мария (32 возможности, 82 минуты в среднем), далее идет Мюллер (31 момент, 73 минуты), а Месси – лишь третий (29 возможностей и 87 минут в среднем на каждую). Совсем рядом и де Брюйне, который в нынешнем сезоне идет на сокрушение вечного рекорда Тьерри Анри по ассистам в АПЛ.

Данные за 5 лет:

Данные за 12 месяцев:

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