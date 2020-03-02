Мессі програв земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за межами топ-30 – свіжий рейтинг плеймейкерів

Дослідницький центр CIES Football Observatory оновив рейтинг гравців, які створили найбільше явних гольових моментів у топ-5 чемпіонатів Європи впродовж останніх п'яти років. Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі залишається найкращим на дистанції, але за останній рік втратив позиції.

Аргентинець у період із 2015-го створює явний момент кожні 90 хвилин, повідомляють аналітики обсерваторії з посиланням на дані OptaPro.

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Більше того, за останні 12 місяців цей показник ще менший – 87 хвилин. Це більше, ніж промовиста відповідь скептикам, які закидають Лео близький відхід на відпочинок. Усього в активі Мессі 158 створених нагод. Другим у рейтингу йде його співвітчизник – вінгер французького Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія. "Локшина" теж довів до сотні показник сконструйованих для партнерів моментів. У одного з лідерів 109 створених шансів, а в середньому на один він витрачає 100 хвилин. Замикає топ-3 атакувальний хавбек англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне. Бельгієць за останні 5 років створив 94 явні нагоди, витрачаючи на одну 130 хвилин.

Доповнюють чільну десятку Неймар (ПСЖ), Томас Мюллєр (Баварія), Луїс Суарес (Барселона), Алехандро Гомес (Аталанта), Дімітрі Пайє (Марсель), Ріяд Марез (Манчестер Сіті) та Філіп Костіч (Айнтрахт Франкфурт). Якщо не брати до уваги Папу Гомеса (усього 23 матчі за Металіст у сезоні 2013/14), то найвище з причетних до України виконавців опинився півзахисник італійської Роми Генріх Мхітарян. Рекордсмен УПЛ за кількістю м'ячів за сезон (25 у кампанії 2012/13) створює явний момент кожні 144 хвилин, а за п'ятирічку зібрав 62 такі нагоди.

Найцікавіше, що головний антагоніст Мессі – форвард Ювентуса Кріштіану Роналду – в цьому рейтингу опинився аж на 33-й сходинці. Зірковий португалець за п'ять років створив 46 явних нагод забити, а в середньому на підготовку моменту витрачає 300 хвилин. Схожі цифри в іншого бомбардира – Роберта Лєвандовскі з мюнхенської Баварії (47 моментів, 288 хвилин).

Та лідер несподівано змінюється, якщо відкрити статистику за останній рік. На вершині Ді Марія (32 нагоди, 82 хвилини в середньому), далі йде Мюллєр (31 момент, 73 хвилини), а Мессі – лише третій (29 нагод і 87 хвилин у середньому на кожну). Зовсім поруч і де Брюйне, який у нинішньому сезоні йде на побиття вічного рекорду Тьєррі Анрі за асистами в АПЛ.

Дані за 5 років:

Дані за 12 місяців:

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