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Реал – Барселона: Вінісіус став наймолодшим автором гола в Класіко – бразилець побив досягнення Мессі

09:56 243 Читать на русском
Реал – Барселона: Вінісіус став наймолодшим автором гола в Класіко – бразилець побив досягнення Мессі
Жуніор Вінісіус / Reuters

Вінгер Реала Жуніор Вінісіус вписав своє ім'я в історію, забивши у ворота Барселони в центральному матчі 26-го туру Ла Ліги.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Жуніор Вінісіус забив у ворота Барселони у віці 19 років та 233 дні, ставши наймолодшим автором гола в Ель Класіко, повідомляє Opta.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, бразилець побив досягнення Ліонеля Мессі, який забивав Реалу у віці 19 років та 259 днів ще в березні 2007 року.

Нагадаємо, Реал переграв Барселону (2:0) в Ель Класіко та очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса

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Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Класіко
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