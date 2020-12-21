33-летний аргентинец стал звездой гала-церемонии издания Marca, которое награждало лучших в Ла Лиге по итогам сезона 2019/20. Месси получил трофей "Пичичи" как победитель бомбардирской гонки (25 голов).

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Напомним, что лидер Барсы выиграл эту награду рекордный 7-й раз, оставив позади легендарного Тельмо Сарру. Достижения экс-форварда Атлетика (6 трофеев) продержалось 69 лет.

"Мы попробуем выиграть все возможные трофеи. Команда прогрессирует. Да, на старте сезона было потеряно немало очков, но нам сильно не везло. Мы заслужили большего в матчах с Хетафе, Алавесом или мадридским Реалом на Камп Ноу (1:3 – прим. ред.) В этих трех играх мы создали больше голевых моментов, чтобы победить", – отметил Лео.

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