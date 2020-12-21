33-річний аргентинець став зіркою гала-церемонії видання Marca, яке нагороджувало найкращих у Ла Лізі за підсумками сезону 2019/20. Мессі отримав трофей "Пічічі" як переможець бомбардирських перегонів (25 голів).

Мессі приголомшив новою заявою про своє майбутнє в Барселоні – прихильність замінила обурення

Нагадаємо, що лідер Барси виграв цю нагороду рекордний 7-й раз, залишивши позаду легендарного Тельмо Сарру. Досягнення екс-форварда Атлетіка (6 трофеїв) протрималось 69 років.

"Ми спробуємо виграти усі можливі трофеї. Команда прогресує. Так, на старті сезону було втрачено чимало очок, але нам сильно не щастило. Ми заслужили на більше у матчах з Хетафе, Алавесом або мадридським Реалом на Камп Ноу (1:3 – прим.ред). У цих трьох іграх ми створили більше гольових нагод, аби перемогти", – зазначив Лео.

Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду