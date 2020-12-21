Аргентинец дал интервью испанскому телеканалу La Sexta, которое выйдет в эфир в воскресенье, 27 декабря. Сегодня в программе "El Món" на RAC1 транслировали анонс разговора Лионеля с журналистом Жорди Эволи.

Месси отложил решение о своем будущем – выборы нового президента Барселоны станут ключевыми

"Сейчас я в порядке. У меня был плохой период летом. Это осталось позади. То, что произошло летом, бюрофакс... Я поборол это на старте сезона.

Но сегодня я в порядке и хочу биться, иметь возможность бороться за все, что у нас впереди. Я в восторге, несмотря на сложную ситуацию в клубе", – цитирует Месси Marca.

Напомним, Месси склонялся к уходу из клуба и даже делал официальный запрос. Теперь его позиция выглядит не так однозначно. Лео готов выслушать планы победителя президентских выборов по дальнейшему развитию Барселоны. Звезда каталонцев раздражен хаосом времен Бартомеу и хочет получить гарантии на будущее.

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