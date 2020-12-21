1. Мілан ставить рекорди та б'є Серію А навіть без Ібри. Скептики зачекалися, коли "россонері" нарешті розваляться. І от, здавалося, спад настав – хлопці Стефано Піолі протягом тижня не зуміли обіграти двох аутсайдерів. Однак у неділю Мілан повернувся на переможний шлях, здолавши міцного суперника завдяки рекордному голу Леау через 6,2 секунди після стартового свистка. Симпатичний Сассуоло в грі з лідером не зрадив собі (багато володів м'ячем, активно пресингував), але Мілан у цьому сезоні просто нестримний. Що найважливіше – команда вже місяць розриває без травмованого Ібрагімовіча та залишається на чолі турнірки.

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2. Звично нещадний Ліверпуль і незвично потужний МЮ. Два найпопулярніші клуби Туманного Альбіону влаштували шоу – мерсисайдці розтоптали Крістал Пелас, а манкуніанці знищили Лідс. У Ліверпуля залетіло майже все: Фірміно та Салах оформили по дублю, а Мане розізлився, що його ранньою заміною позбавили такої можливості. Юрген Клопп несеться до титулу, попри переповнений лазарет. Уле Гуннар Сульшер несподівано також увірвався в чемпіонські перегони, втративши лише два очки за 7 останніх турів. У неділю МЮ вже до третьої хвилини вирішив долю поєдинку з Лідсом – дублем вистрелив Мактоміней. З таким Бруну можуть реалізуватися найсміливіші мрії "дияволів".

3. У Німеччині все стабільно: Баварія – "чемпіон", Байєр – "неверкузен". Ніяк леверкузенцям не вдається позбутися клейма і виграти бодай якийсь титул. Нехай навіть умовний – різдвяне чемпіонство. Байєр і Баварія в очному поєдинку розігрували право зустріти Новий рік на вершині таблиці. "Аптекарі" виглядали дуже пристойно, періодами нав'язували Мюнхену свою гру, але в підсумку капітулювали перед найкращим футболістом року – Лєвандовскі забив по голу під завісу кожного з таймів. Баварія йде першою, хоча помітно здала в порівнянні з літом. Радикальні експерименти Гансі Фліка (Алаба в опорній, Зюле на правому фланзі) не працюють. Велика радість – повернувся з лазарету Кімміх, без якого розвалилася вся структура.

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4. Машина Моурінью зламалася? Тоттенхем розпочав тиждень на вершині АПЛ, а закінчив за межами зони ЛЧ. Така ціна двох поспіль поразок. І якщо з Ліверпулем "шпори" відіграли нормально та могли нарікати на брак везіння, то проти Лестера був провал. Лише один удар з гри (інші зі стандартів), фірмові смертельні контратаки зникли, а розхвалена оборона допустила 11 пострілів з меж штрафного майданчика. Тепер в Моурінью хоча б вистачило совісті не сказати, що програла найкраща команда. Ну, а Лестер завдяки пенальті вистрибнув на друге місце – третину всіх голів у чемпіонаті "лисиці" провели з позначки.

5. Святковий рейс CR7 Airlines. Роналду в Італії сформував традицію – раз на рік перед святами він "злітає в небо". У грудні 2019-го Кріштіану забив з повітря Сампдорії, підстрибнувши на 71 сантиметр. А в грудні 2020-го повторив трюк у поєдинку з Пармою – знову перевисів суперників і головою вразив ворота. Ювентус цього вікенду не просто переміг, а видав, мабуть, найкращий матч під керівництвом Андреа Пірло. "Стара синьйора" показала класний рух м'яча, ніхто не випадав, особливо сподобалися Мората (гол + два асисти) і Бентанкур. Рано списали Юве.

6. Арсенал безпросвітно летить у прірву. Одна перемога в АПЛ за два місці – тотальна катастрофа. Таке страшно озвучувати, але "каноніри" на третині дистанції реально претендують на виліт. Не лише за набраними очками, а й за якістю гри. Поразка від Евертона вже нікого не здивувала – атака команди немічна, не здатна компенсувати випадковий пропущений м'яч. Арсенал провальний на полі, а це наслідок бездарної діяльності керівництва. Кредит довіри до Мікеля Артети вичерпується у найвідданіших його прихильників.

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7. Тотальне фіаско Борусій, або "Наплювати на все". І Дортмунд, і Гладбах поплили перед Різдвом. БД не отримала жодних дивідендів від зміни тренера – безвольна гра з божевільною кількістю помилок призвела до заслуженої поразки Уніону. Грам позитиву дебютним голом подарував тільки 16-річний Мукоко. Влітку в Дортмунді чекають Марко Розе, але спершу він повинен наладити справи в БМ. Безвиграшна серія "жеребців" досягла 6 матчів у всіх турнірах. Після суботньої поразки від Хоффенхайма команда вилетіла за межі єврокубкової зони, а провали в обороні залишилися в тіні жахливого вчинку Маркуса Тюрама. Француз плюнув в обличчя супернику, за що його піддали нищівній критиці як партнери, так і журналісти.

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8. ПСЖ має реальну конкуренцію. У Франції намітилася довгоочікувана боротьба за чемпіонство. Парі Сен-Жермен не може впоратися з опонентами – минулого тижня була поразка від Ліона, а тепер нульова нічия з Ліллем, який вибрався на перше місце Ліги 1. Без Неймара і Мбаппе атака виглядала "травоїдною". Парижани могли й програти, якби не самовідданість Преснеля Кімпембе, який отримав пошкодження, але героїчно зупинив вихід Лілля 4 в 1. Найефектніший момент вечора, а, можливо, і всього вікенду.

9. Мессі забиває, але Барселона не вибирається з кризи. Каталонці покращили результати та трішки окультурили своє розташування в турнірній таблиці (топ-5 з матчем в запасі), однак ігрові проблеми, як показала нічия з Валенсією, нікуди не зникли. Група атаки з Грізманном і Брейтвейтом знову розчаровувала – все впало на плечі Мессі. Лео дуже багато бив по воротах, однак здалеку, з невигідних позицій, а забив лише завдяки пенальті. Оборона Барси також провалилася, допустивши 4 явні гольові моменти біля власних воріт. Якби "кажани" краще реалізовували, могли б і вивезти з Камп Ноу перемогу.

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10. Маліновський допомагає "стратити" Фонсеку, але виконав вирок його конкурент. Українець скористався бідами лідерів Аталанти та закріпився в стартовому складі. У поєдинку з Ромою, йому не вистачало ефективності, однак бажання та старання не позичати. Руслан виділявся в першому таймі, який Аталанта програла. Натомість в другому, коли бергамаски створили розгромний камбек, сяяли інші люди. Катом Фонсеки став Йосіп Ілічіч – словенець вибрався з немилості Джан П'єро Гасперіні (подейкують, що підтримав Папу Гомеса в конфлікті з тренером) та оформив за тайм гол і два асисти. Аталанта наблизилася до зони єврокубків, а от Рома відстала від лідерів Серії А.

Аталанта – Рома: черговий класний матч Маліновського, Ілічіч – нестабільна суперзірка, а проект Фонсеки не готовий до ЛЧ