Источник утверждает, что это единственное официальное предложение, которое есть у Лионеля Месси на руках.

Аль-Хиляль направил Лионелю Месси официальное предложение о контракте. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на близкий источник к капитану сборной Аргентины.

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Согласно источнику, это предложение – единственное, которое Месси получил по состоянию на сегодняшний день. Согласно аргентинским СМИ, Месси была предложена зарплата около 400 миллионов долларов в год.

Ранее журналист Альфредо Мартинес сообщил о том, что Барселона также сделала Месси официальное предложение.

Месси является послом Саудовской Аравии по туризму. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил аргентинца на две недели. После этого решения в СМИ появилась информация о том, что Лео окончательно отказался от возможности продолжить выступления за парижан.

В нынешнем сезоне Аль-Хиляль занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 25 туров. Команда отстаёт от лидера Аль-Иттихада на 10 очков.

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