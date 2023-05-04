Джерело стверджує, що це єдина офіційна пропозиція, яка є у Ліонеля Мессі на руках.

Аль-Хіляль надіслав Ліонелю Мессі офіційну пропозицію про контракт. Про це інформує Reuters, посилаючись на близьке джерело до капітана збірної Аргентини.

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Згідно з джерелом, ця пропозиція – єдина, яку Мессі отримав станом на сьогоднішній день. Згідно з аргентинськими ЗМІ, Мессі було запропоновано зарплату близько 400 мільйонів доларів на рік.

Раніше журналіст Альфредо Мартінес повідомив про те, що Барселона також зробила Мессі офіційну пропозицію.

Мессі є послом Саудівської Аравії з туризму. За поїздку в цю країну без дозволу ПСЖ відсторонив аргентинця на два тижні. Після цього рішення у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лео остаточно відмовився від можливості продовжити виступи за парижан.

У нинішньому сезоні Аль-Хіляль посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії після 25 турів. Команда відстає від лідера Аль-Іттіхада на 10 очок.

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