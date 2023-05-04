Приключения аргентинца во Франции закончились после скандала с его отъездом в Саудовскую Аравию. Каталонцы стремятся вернуть семикратного обладателя "Золотого мяча" в Испанию. Они не тратят время даром и уже сделали официальное предложение.

"Месси – сын шл***дры": скандал с Лео разделил фанатов ПСЖ на два лагеря

Как сообщает журналист Альфредо Мартинес, Барселона предлагает Лео Месси контракт до 2025 года (1+1), а также зарплату в размере 13 миллионов евро за сезон. Окружение игрока пока никак не прокомментировало эту информацию. Отметим, что в ПСЖ аргентинец получал около 30 миллионов в год.

Лео Месси выступал за Барселону с 2003 по 2021 год. Он провел в составе "Блаугранас" 778 матчей, в которых забил 672 гола.

| BREAKING: FC Barcelona's official offer to Leo Messi: Contract until 2025 (1+1 years), with a salary of €13M/year net. It's decided!@Alfremartinezz [️] pic.twitter.com/vKq19MC9Ix — Managing Barça (@ManagingBarca) May 4, 2023

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