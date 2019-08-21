Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны

Нападающий Барселоны Лионель Месси начал полноценно тренироваться с партнерами после травмы.

Сегодня утром, 21 августа, аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси еще тренировался по индивидуальной программе, а уже в вечерней сессии занимался наравне со всеми, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Атлетик – Барселона: отсутствие Месси как приговор каталонской атаке, дебют де Йонга с Гризманном и гениальный Адурис

Напомним, Месси получил травму на первой же тренировке после возвращения из отпуска, 5 августа, из-за чего не поехал с командой в предсезонное турне.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может включить игрока на матч 2 тура Ла Лиги против Бетиса и даже выпустить в стартовом составе на 60 минут.

Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+