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Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны

21:48 48 Читати українською
Месси полностью восстановился от травмы и тренировался в общей группе Барселоны
Лионель Месси / Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси начал полноценно тренироваться с партнерами после травмы.

 

Сегодня утром, 21 августа, аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси еще тренировался по индивидуальной программе, а уже в вечерней сессии занимался наравне со всеми, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Напомним, Месси получил травму на первой же тренировке после возвращения из отпуска, 5 августа, из-за чего не поехал с командой в предсезонное турне.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде может включить игрока на матч 2 тура Ла Лиги против Бетиса и даже выпустить в стартовом составе на 60 минут.

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