Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Шахта для Бетмена

Після чотирьох стартових турів УПЛ Шахтар пішов у комфортний відрив. Тайсон очікує по-справжньому складних випробувань у Лізі чемпіонів.

Леву Пятову виповнилося півроку. Милим фото поділилася дружина голкіпера Шахтаря – Юлія.

У Богдана Бутка – патологічна слабкість до костюмованих вечірок. То маску коня начепить, то у Бетмена перевтілиться.

Експерт ТК Футбол В'ячеслав Шевчук перетнувся із куратором арбітрів УАФ Лучано Лучі, якого він, цитуємо, "очень уважает". Цікаво дізнатися, звідки така повага. Адже ще недавно Шевчук-тренер мав чимало претензій до арбітрів...

А Владислав Супряга – ще той романтик! Форвард СК Дніпро-1 зробив коханій Даші Савіній сюрприз – солодкій парочці виповнилося 3,5 роки.

Легіонер угорського Фехервара Іван Петряк звозив дружину у Відень.

Новачок одеського Чорноморця Андрій Ткачук шукає втіхи в обіймах коханої – його команда зазнала другої поспіль поразки у Першій лізі.

Після переходу в Алькоркон ми втратили з радарів Сергія Мякушка. Екс-хавбек Карпат нагадує про своє існування.

Наш оборонець кіпрського Анортосіса Євген Селін, схоже, прикупив нову квартиру.

Ця жінка подбала про 8 голів для збірної України, забитих Андрієм Вороніним. Вона – його мама.

Світ. А Мессі – море по коліна

Мохамед Салах відновлює сили, що, зрештою, не допомогло йому розписатися у воротах Саутгемптона.

Серхіо Рамос підійшов до нового сезону Прімери в ідеальній формі.

Ліонель Мессі не зміг допомогти Барселоні у першому турі через травму. Але несподівана поразка чемпіонів на полі Атлетіка не засмутила Лео – фотодоказ від його дружини Антонелли.

Джон Террі став свідком домашньої нічиєї Челсі із Лестером. Складний старт "аристократів" – програли Суперкубок УЄФА, зганьбилися на полі МЮ, а тепер ще й проти чемпіонів-2016 втратили очки...

Сам же екс-капітан Челсі знову близький до того, щоб стрибнути у гречку. Він не приховує своїх симпатій до фітнес-тренерки Сари Ліндсі.

Справжній сім'янин Девід Бекхем разом із синами Ромео та Крузом відвідав прекрасну Флоренцію.

Есекіель Лавессі – мачо і денді.

Мауро Ікарді + Ванда Нара. Ці еротичні фотосесії не закінчаться ніколи!

Гроза Русенборга і збірної Норвегії кінця 90-х Джон Кар'ю пишається, що доводиться дядьком цій крихітці.

Навздогін – одразу два екс-"динамівці", які, попри вік, ще зуміли стати молодими татусями.

1) Каха Каладзе.

2) Георгій Пєєв.

"23+23", – пропонує цікаву математику Марко Матерацці. 46! Саме стільки виповнилося чемпіону світу-2006. У подарунок для Марко – потужна доза наших Бонусів, вже за мить.

Бонуси. Перса для 12 мільйонів пар очей

Чилійка Даніела Чавес – не просто модель. Вона – ще й активна вболівальниця збірної Чилі. Свого часу прославилася жорсткою критикою "Ла Рохи" після серії невдач, а Гонсало Хару, оборонця команди, навіть обізвала "засц*ним ганчір'ям". Пальця в рот їй не клади!

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