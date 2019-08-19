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Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+

22:00 2446 Читать на русском
Твіттеріада. Реакція Мессі на фіаско Барси, романтичний вчинок Супряги, секс-бомба збірної Чилі – суворо 18+
Даніела Чавес / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Шахта для Бетмена

Після чотирьох стартових турів УПЛ Шахтар пішов у комфортний відрив. Тайсон очікує по-справжньому складних випробувань у Лізі чемпіонів.

тайсон

Леву Пятову виповнилося півроку. Милим фото поділилася дружина голкіпера Шахтаря – Юлія.

пятов

У Богдана Бутка – патологічна слабкість до костюмованих вечірок. То маску коня начепить, то у Бетмена перевтілиться.

бутко

Експерт ТК Футбол В'ячеслав Шевчук перетнувся із куратором арбітрів УАФ Лучано Лучі, якого він, цитуємо, "очень уважает". Цікаво дізнатися, звідки така повага. Адже ще недавно Шевчук-тренер мав чимало претензій до арбітрів...

шевчук лучі

А Владислав Супряга – ще той романтик! Форвард СК Дніпро-1 зробив коханій Даші Савіній сюрприз – солодкій парочці виповнилося 3,5 роки.

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Легіонер угорського Фехервара Іван Петряк звозив дружину у Відень.

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Новачок одеського Чорноморця Андрій Ткачук шукає втіхи в обіймах коханої – його команда зазнала другої поспіль поразки у Першій лізі.

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Після переходу в Алькоркон ми втратили з радарів Сергія Мякушка. Екс-хавбек Карпат нагадує про своє існування.

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Наш оборонець кіпрського Анортосіса Євген Селін, схоже, прикупив нову квартиру.

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Ця жінка подбала про 8 голів для збірної України, забитих Андрієм Вороніним. Вона – його мама.

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Світ. А Мессі – море по коліна

Мохамед Салах відновлює сили, що, зрештою, не допомогло йому розписатися у воротах Саутгемптона.

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Серхіо Рамос підійшов до нового сезону Прімери в ідеальній формі.

рамос

Ліонель Мессі не зміг допомогти Барселоні у першому турі через травму. Але несподівана поразка чемпіонів на полі Атлетіка не засмутила Лео – фотодоказ від його дружини Антонелли.

мессі

Джон Террі став свідком домашньої нічиєї Челсі із Лестером. Складний старт "аристократів" – програли Суперкубок УЄФА, зганьбилися на полі МЮ, а тепер ще й проти чемпіонів-2016 втратили очки...

террі

Сам же екс-капітан Челсі знову близький до того, щоб стрибнути у гречку. Він не приховує своїх симпатій до фітнес-тренерки Сари Ліндсі.

террі

Справжній сім'янин Девід Бекхем разом із синами Ромео та Крузом відвідав прекрасну Флоренцію.

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бекхем

Есекіель Лавессі – мачо і денді.

лавессі

Мауро Ікарді + Ванда Нара. Ці еротичні фотосесії не закінчаться ніколи!

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Гроза Русенборга і збірної Норвегії кінця 90-х Джон Кар'ю пишається, що доводиться дядьком цій крихітці.

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Навздогін – одразу два екс-"динамівці", які, попри вік, ще зуміли стати молодими татусями.

1) Каха Каладзе.

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2) Георгій Пєєв.

пєєв

"23+23", – пропонує цікаву математику Марко Матерацці. 46! Саме стільки виповнилося чемпіону світу-2006. У подарунок для Марко – потужна доза наших Бонусів, вже за мить.

матерацці

Бонуси. Перса для 12 мільйонів пар очей

Чилійка Даніела Чавес – не просто модель. Вона – ще й активна вболівальниця збірної Чилі. Свого часу прославилася жорсткою критикою "Ла Рохи" після серії невдач, а Гонсало Хару, оборонця команди, навіть обізвала "засц*ним ганчір'ям". Пальця в рот їй не клади!

Додайте до цієї експресії солідного розміру груди і відвертість перед об'єктивом фотокамери – отримаєте справжню секс-бомбу! На її Instagram підписані понад 12 мільйонів користувачів. Зараз і ви побачите те, що й вони.

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Твіттеріада. Жона Ярмоленка згадала Україну, сексуальна ведуча Мілан TV зрадила попереднику Маліновського в Аталанті

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