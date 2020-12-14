"Для меня большая честь быть включенным в число 11 игроков "Ballon d'Or Dream Team".

Марадона, Месси, Пеле, Роналду и другие – France Football объявил символическую сборную за всю историю футбола

Я хочу поблагодарить тех, кто выбрал меня, поздравить всех футболистов, которые попали в эту команду, а также всех номинантов. В этом списке есть настоящие явления!" – написал Месси в Instagram.

Благодарность Лионель подкрепил фотографиями со своими "Золотыми мячами", которых у 33-летнего аргентинца 6, что является абсолютным рекордом. Напомним, в нынешнем сезоне France Football отменил вручения самой престижной индивидуальной награды из-за пандемии.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ