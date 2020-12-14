За лучшую символическую команду в истории футбола проголосовали около 140 журналистов. Издание France Football решило строить команду по схеме 3-4-3.

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Вратарь: Лев Яшин;

Защитники: Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу;

Полузащитники: Марадона, Хави, Пеле, Лотар Маттеус;

Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

Напомним, из представленной "дрим-тим", к сожалению, уже нет в живых Льва Яшина и Марадоны, который около месяца назад умер в 60-летнем возрасте.

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