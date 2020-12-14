"Для мене велика честь бути включеним в число 11 гравців "Ballon d'Or Dream Team".

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Я хочу подякувати тим, хто вибрав мене, привітати усіх футболістів, які потрапили у цю команду, а також усіх номінантів. У цьому списку є справжні явища!" – написав Мессі в Instagram.

Подяку Ліонель підкріпив світлинами зі своїми "Золотими м'ячами", яких у 33-річного аргентинця 6, що є абсолютним рекордом. Нагадаємо, у нинішньому сезоні France Football скасував вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди через пандемію.

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