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Месси догнал Иньесту и превзошел Хави по количеству матчей и побед за Барселону соответственно

10:19 33 Читати українською
Месси догнал Иньесту и превзошел Хави по количеству матчей и побед за Барселону соответственно
Лионель Месси / Барселона

Матч 28 тура Ла Лиги против Бетиса стал особенным для Лионеля Месси.

82’ Лорен Морон
 
Лионель Месси 18’
Лионель Месси 47’
Луис Суарес 63’
Лионель Месси 85’

Аргентинский нападающий отметился хет-триком в матче чемпионата Испании против Бетиса, а Барселона победила со счетом 4:1. Эта победа стала для Месси 477-й в футболке Барселоны во всех турнирах.

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Таким образом аргентинец превзошел по этому показателю легенду "блаугранас" Хави, у которого 476 побед в составе Барселоны, сообщает официальный твиттер клуба.

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Кроме того, этот поединок стал для Месси 674-м за испанский клуб во всех турнирах, по этому показателю нападающий догнал Андреса Иньесту. Впереди только Хави – 767 матчей.

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Барселона Барселона Испания Бетис - Барселона Лионель Месси Лионель Месси
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