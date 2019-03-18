Месси догнал Иньесту и превзошел Хави по количеству матчей и побед за Барселону соответственно

Матч 28 тура Ла Лиги против Бетиса стал особенным для Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий отметился хет-триком в матче чемпионата Испании против Бетиса, а Барселона победила со счетом 4:1. Эта победа стала для Месси 477-й в футболке Барселоны во всех турнирах.

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Таким образом аргентинец превзошел по этому показателю легенду "блаугранас" Хави, у которого 476 побед в составе Барселоны, сообщает официальный твиттер клуба.

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Кроме того, этот поединок стал для Месси 674-м за испанский клуб во всех турнирах, по этому показателю нападающий догнал Андреса Иньесту. Впереди только Хави – 767 матчей.

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