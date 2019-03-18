toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - БАРСЕЛОНА ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ МИЛАН - ИНТЕР

Месси за последние 8 сезонов забил больше голов со штрафных в Ла Лиге, чем весь Реал

09:27 63 Читати українською
Месси за последние 8 сезонов забил больше голов со штрафных в Ла Лиге, чем весь Реал
Лионель Месси исполняет штрафной / Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси очень результативно исполняет штрафные удары.

82’ Лорен Морон
 
Лионель Месси 18’
Лионель Месси 47’
Луис Суарес 63’
Лионель Месси 85’

Аргентинский нападающий открыл счет в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса красивым ударом со штрафного. Этот удар стал для Месси 25-м результативным выстрелом со штрафного в Испании за последние 8 сезонов.

Бетис – Барселона – 1:4 – видео голов и обзор матча

Таким образом аргентинская звезда Барселоны забил больше голов со штрафных в Ла Лиге, чем все игроки Реала вместе взятые. В активе "сливочных" 24 успешных исполнения, сообщает Mister Chip.

Заметим, что Месси стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, которому удалось забить 5 голов со штрафных ударов в текущем сезоне во всех турнирах.

Барселона разгромила Бетис: супергол Месси и хет-трик исторического масштаба, Суарес – король уругвайских бомбардиров

Теги
Барселона Барселона Испания Бетис - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
37
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук