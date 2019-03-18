Месси за последние 8 сезонов забил больше голов со штрафных в Ла Лиге, чем весь Реал

Нападающий Барселоны Лионель Месси очень результативно исполняет штрафные удары.

Аргентинский нападающий открыл счет в матче 28 тура чемпионата Испании против Бетиса красивым ударом со штрафного. Этот удар стал для Месси 25-м результативным выстрелом со штрафного в Испании за последние 8 сезонов.

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Таким образом аргентинская звезда Барселоны забил больше голов со штрафных в Ла Лиге, чем все игроки Реала вместе взятые. В активе "сливочных" 24 успешных исполнения, сообщает Mister Chip.

Заметим, что Месси стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, которому удалось забить 5 голов со штрафных ударов в текущем сезоне во всех турнирах.

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