Барселона на выезде разгромила Бетис – Месси забил гениальный гол и оформил хет-трик

В рамках 28-го тура испанской Примеры Барселона благодаря хет-трику Лео Месси и голу Луиса Суареса добыла выездную победу над Бетисом (1:4).

Бетис уже на первых секундах обозначил своё желание высоко прессинговать, после недоразумения Бускетса с Тер Штегеном заработав угловой. Начало вообще было за андалусийцами, которые короткими отрезками даже не выпускали Барсу с её штрафной. Особенно активными были Тельо и Хесе: так, Кристиан на 11-й минуте пробил из-за пределов штрафной по центру, а Родригес на 13-й с нескольких метров не смог замкнуть прострел Гуардадо.

Барселона в это время отвечала быстрыми контратаками, одна из которых на 17-й минуте завершилась фолом Гуардадо перед собственной штрафной. Месси взялся исполнять стандарт и прямым мощным ударом попал точно в левую девятку, во вратарский угол – 0: 1! На 25-й Лео пробивал с похожей дистанции под правую штангу, но в этот раз Пау Лопес сыграл надёжно.

Бетис не сдавался и шёл вперёд. Особенно опасными были прострельные передачи, которые постоянно приводили к паническим ситуациям. Каталонцы с большим трудом отбивались, но на 34-й минуте им откровенно повезло: Тельо открылся на левом краю штрафной, убрал Пике и прострелил, но Тер Штеген выбил мяч. Круглый отскочил к Хесе, который решился на удар метров с 20-ти – рядом со штангой!

Барса у своих ворот не отсиживалась, используя каждую возможность для контратаки. За них отвечал Луис Суарес, который на скорости разрезал центр поля и несколько раз плотно пробил из пределов штрафной. На 40-й он упустил шикарный момент: уругваец вместе с Лео выскочил 2-в-1 в ворота Бетиса, получил передачу и с нескольких метров пробил – слабо и точно в голкипера! Впрочем, уже в компенсированное время Луис реабилитировался, с линии штрафной пяткой выкатив разрезную передачу на Месси. Лионель вырвался один на один с Лопесом и оформил дубль.

На старте второго тайма Бетис провёл несколько неплохих атак без логического завершения, но не более. Барселона же выглядела очень убедительно – и особенно это касается Луиса Суареса, который уже на 48-й минуте пробил из пределов штрафной в наружную сторону сетки ворот. На 60-61-й минутах Луис запорол два фантастических момента – сначала он здорово обыгрался с Месси и пробил с острого угла рядом со штангой, а потом вырвался один на один с Пау и пробил мимо ворот. Впрочем, уже на 63-й Суарес добился своего: получив длинную передачу от Пике, он прорвался сквозь всех центральных защитников и пробил в левый нижний угол – 0:3!

Бетис долго отходил от такого удара, но сдаваться не в правилах "вердибланкос". Хозяева настойчиво лезли вперёд и таки отыграли один мяч на 82-й минуте усилиями Диего Лаинеса и Лорена Морона – первый прошёл вдоль ворот и выкатил передачу, а второй мощно пробил. Уже через две минуты Артуро Видаль снова мог восстановить преимущество Барсы в три мяча, с линии штрафной закрутив в дальнюю девятку – Пау Лопес в красивом прыжке парировал. В следующей же атаке случился гол всех голов от Лео Месси: он обыгрался с Ракитичем в штрафной и неожиданно в касание метров с 20-ти забросил мяч за шиворот Лопесу в дальний угол. Аплодировали даже фанаты Бетиса.

Уже в компенсированное время Месси мог оформить и покер, но аргентинцу не повезло попасть в штангу. Впрочем, и этого было достаточно: Барселона устроила разгром и набрала 66 очков, продолжив лидироватьв таблице, а Бетис с 39 зачетными баллами остался на восьмом месте.