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Мессі наздогнав Іньєсту та перевершив Хаві за кількістю матчів та перемог за Барселону відповідно

10:19 574 Читать на русском
Мессі наздогнав Іньєсту та перевершив Хаві за кількістю матчів та перемог за Барселону відповідно
Ліонель Мессі / Барселона

Матч 28 туру Ла Ліги проти Бетіса став особливим для Ліонеля Мессі.

82’ Лорен Морон
 
Ліонель Мессі 18’
Ліонель Мессі 47’
Луїс Суарес 63’
Ліонель Мессі 85’

Аргентинський нападник відзначився хет-триком у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетіса, а Барселона перемогла з рахунком 4:1. Ця перемога стала для Мессі 477-ю у футболці Барселони в усіх турнірах.

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Таким чином аргентинець перевершив за цим показником легенду "блаугранас" Хаві, у якого 476 перемог у складі Барселони, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Крім того, цей поєдинок став для Мессі 674-м за іспанський клуб в усіх турнірах, за цим показником нападник наздогнав Андреса Іньєсту. Попереду лише Хаві – 767 матчів.

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