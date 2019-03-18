Мессі наздогнав Іньєсту та перевершив Хаві за кількістю матчів та перемог за Барселону відповідно

Матч 28 туру Ла Ліги проти Бетіса став особливим для Ліонеля Мессі.

Аргентинський нападник відзначився хет-триком у матчі чемпіонату Іспанії проти Бетіса, а Барселона перемогла з рахунком 4:1. Ця перемога стала для Мессі 477-ю у футболці Барселони в усіх турнірах.

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Таким чином аргентинець перевершив за цим показником легенду "блаугранас" Хаві, у якого 476 перемог у складі Барселони, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Крім того, цей поєдинок став для Мессі 674-м за іспанський клуб в усіх турнірах, за цим показником нападник наздогнав Андреса Іньєсту. Попереду лише Хаві – 767 матчів.

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