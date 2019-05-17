Месси отметили одной из крупнейших наград Каталонии

Правление Каталонии оценило достижения легендарного аргентинца Лионеля Месси.

Нападающего Барселоны наградили Крестом Сан-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает Sport.es. Это одна из крупнейших наград правительства Каталонии, которая вручается с 18 декабря 1981 года.

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"Большое спасибо за вручение Креста Сан-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю то значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе", – написал Лионель в Instagram.

Месси стал лишь вторым игроком каталонского клуба, который получил подобную награду. До аргентинца Крестом Сан-Жорди был удостоен экс-футболист и тренер Барселоны Йохан Кройф.

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