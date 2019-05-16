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Тренировка глазами Месси: Барселона опубликовала впечатляющее видео, прикрепив камеру на аргентинца

16 мая 06:30 739 Читати українською
Тренировка глазами Месси: Барселона опубликовала впечатляющее видео, прикрепив камеру на аргентинца
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Барселона дала возможность фанатам каталонского клуба провести тренировку "в шкуре" своего лидера Лионеля Месси.

Барселона опубликовала видео, на котором можно просмотреть тренировку Лионеля Месси от первого лица.

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На видеоролике можно увидеть, как аргентинский форвард поражает мячом цели из дальних расстояний, разговаривает с Луисом Суаресом, а также раздает автографы своим поклонникам.

Напомним, в текущем сезоне Примеры Месси помог Барсе стать чемпионом Испании, отметившись 34-ю голами и 15-ю ассистами.

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