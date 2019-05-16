Тренировка глазами Месси: Барселона опубликовала впечатляющее видео, прикрепив камеру на аргентинца

Барселона дала возможность фанатам каталонского клуба провести тренировку "в шкуре" своего лидера Лионеля Месси.
Барселона опубликовала видео, на котором можно просмотреть тренировку Лионеля Месси от первого лица.
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На видеоролике можно увидеть, как аргентинский форвард поражает мячом цели из дальних расстояний, разговаривает с Луисом Суаресом, а также раздает автографы своим поклонникам.
Напомним, в текущем сезоне Примеры Месси помог Барсе стать чемпионом Испании, отметившись 34-ю голами и 15-ю ассистами.
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