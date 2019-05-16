Тренировка глазами Месси: Барселона опубликовала впечатляющее видео, прикрепив камеру на аргентинца

Барселона дала возможность фанатам каталонского клуба провести тренировку "в шкуре" своего лидера Лионеля Месси.

Барселона опубликовала видео, на котором можно просмотреть тренировку Лионеля Месси от первого лица.

Месси, Агуэро и Икарди попали в расширенную заявку сборной Аргентины на Копа Америка-2019

На видеоролике можно увидеть, как аргентинский форвард поражает мячом цели из дальних расстояний, разговаривает с Луисом Суаресом, а также раздает автографы своим поклонникам.

Напомним, в текущем сезоне Примеры Месси помог Барсе стать чемпионом Испании, отметившись 34-ю голами и 15-ю ассистами.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів