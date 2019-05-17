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Мессі відзначили однією з найбільших нагород Каталонії

17 травня 00:15 695 Читать на русском
Мессі відзначили однією з найбільших нагород Каталонії
Ліонель Мессі / Reuters

Правління Каталонії оцінило досягнення легендарного аргентинця Ліонеля Мессі.

Нападника Барселони нагородили Хрестом Сан-Жорді (Хрестом Святого Георгія), повідомляє Sport.es. Це одна з найбільших нагород уряду Каталонії, яку вручають з 18 грудня 1981 року.

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"Велике спасибі за вручення Хреста Сан-Жорді. Пишаюся цим визнанням і ціную те значення, яке має ця нагорода в каталонському суспільстві", – написав Ліонель в Instagram.

Мессі став лише другим гравцем каталонського клубу, який отримав подібну відзнаку. До аргентинця Хрестом Сан-Жорді був удостоєний екс-футболіст і тренер Барселони Йохан Кройф.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Йохан Кройф
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