Мессі відзначили однією з найбільших нагород Каталонії

Правління Каталонії оцінило досягнення легендарного аргентинця Ліонеля Мессі.

Нападника Барселони нагородили Хрестом Сан-Жорді (Хрестом Святого Георгія), повідомляє Sport.es. Це одна з найбільших нагород уряду Каталонії, яку вручають з 18 грудня 1981 року.

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"Велике спасибі за вручення Хреста Сан-Жорді. Пишаюся цим визнанням і ціную те значення, яке має ця нагорода в каталонському суспільстві", – написав Ліонель в Instagram.

Мессі став лише другим гравцем каталонського клубу, який отримав подібну відзнаку. До аргентинця Хрестом Сан-Жорді був удостоєний екс-футболіст і тренер Барселони Йохан Кройф.

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