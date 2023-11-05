"Я чувствую себя физически хорошо. Всегда говорил, что не думаю о будущем, двигаюсь вперед день за днем. Не знаю, сколько еще буду играть. Я хочу продолжать, пока не почувствую, что больше не могу, что мое физическое состояние больше не позволяет мне играть так, как хотелось бы.

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После завершения карьеры мы с семьей вернемся жить в Барселону. Это наш дом, где у нас есть свои привычки, наши друзья. Будь то моя жена, или мои дети, или я. Но я не знаю, что я буду делать на это время. Я об этом еще не думал и не хочу. Я хочу наслаждаться своими последними годами как футболист, занимаясь тем, что мне всегда нравилось с детства. Потом, несомненно, найду свой новый путь. Тренер? Я так не думаю, но точно что-то связанное с футболом, потому что это вся моя жизнь", – цитирует нападающего L'Equipe.

Напомним, что Лионелю Месси сейчас 36 лет. Его действующее соглашение с Интером Майами рассчитано до декабря 2025 года.

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