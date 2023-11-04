Месси заслужил не все "Золотые мячи" – Лео "обокрал" даже партнера по Барселоне
10:36 - Читати українською
"Футбол24" нашел наиболее подходящих кандидатов, которые могли бы получить самую ценную награду в футболе, если бы не Лионель Месси.
Суперзвезда Интера Майами Лионель Месси в этом году получил очередной "Золотой мяч", уже восьмой в собственной карьере. Победу в Катаре со сборной Аргентины приравнивают к триумфу Диего Марадоны в 1986-м.
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Но все ли восемь "Золотых мячей" были справедливыми, попытались разобраться на Футбол 24.
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