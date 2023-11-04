"Футбол24" нашел наиболее подходящих кандидатов, которые могли бы получить самую ценную награду в футболе, если бы не Лионель Месси.

Суперзвезда Интера Майами Лионель Месси в этом году получил очередной "Золотой мяч", уже восьмой в собственной карьере. Победу в Катаре со сборной Аргентины приравнивают к триумфу Диего Марадоны в 1986-м.

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Но все ли восемь "Золотых мячей" были справедливыми, попытались разобраться на Футбол 24.