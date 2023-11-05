Мессі відверто зізнався, чи планує завершити кар'єру – у Лео є план на майбутнє
Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, де буде жити після завершення кар'єри.
"Я почуваюся фізично добре. Завжди казав, що не думаю про майбутнє, рухаюся вперед день за днем. Не знаю, скільки ще буду грати. Я хочу продовжувати, поки не відчую, що більше не можу, що мій фізичний стан більше не дозволяє мені грати так, як хотілося б. Час покаже.
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Після завершення кар'єри ми з сім'єю повернемося жити в Барселону. Це наш дім, де у нас є свої звички, наші друзі. Чи то моя дружина, чи мої діти, чи я. Але я не знаю, що я буду робити на цей час. Я про це ще не думав і не хочу. Я хочу насолоджуватися своїми останніми роками як футболіст, займаючись тим, що мені завжди подобалося з дитинства. Потім, безсумнівно, знайду свій новий шлях. Тренер? Я так не думаю, але точно щось пов'язане з футболом, тому що це все моє життя", – цитує нападника L'Equipe.
Нагадаємо, що Ліонелю Мессі наразі 36 років. Його чинна угода з Інтером Маямі діє до грудня 2025 року.
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