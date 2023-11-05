"Я почуваюся фізично добре. Завжди казав, що не думаю про майбутнє, рухаюся вперед день за днем. Не знаю, скільки ще буду грати. Я хочу продовжувати, поки не відчую, що більше не можу, що мій фізичний стан більше не дозволяє мені грати так, як хотілося б. Час покаже.

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Після завершення кар'єри ми з сім'єю повернемося жити в Барселону. Це наш дім, де у нас є свої звички, наші друзі. Чи то моя дружина, чи мої діти, чи я. Але я не знаю, що я буду робити на цей час. Я про це ще не думав і не хочу. Я хочу насолоджуватися своїми останніми роками як футболіст, займаючись тим, що мені завжди подобалося з дитинства. Потім, безсумнівно, знайду свій новий шлях. Тренер? Я так не думаю, але точно щось пов'язане з футболом, тому що це все моє життя", – цитує нападника L'Equipe.

Нагадаємо, що Ліонелю Мессі наразі 36 років. Його чинна угода з Інтером Маямі діє до грудня 2025 року.

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