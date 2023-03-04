Месси имел договоренность с ПСЖ о продлении контракта еще до чемпионата мира в Катаре, однако так и не поставил свою подпись на новом соглашении с парижанами, информирует La Vanguardia.

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Отмечается, что парижский гранд еще на прошлой неделе сделал предложение Лео, но тот отказался. Одной из причин является снижение зарплаты почти на 30%, поскольку ПСЖ рискует не вписаться в финансовый фэйр-плей. Поэтому отец Месси, Хорхе, даже летал в Барселону, чтобы встретиться с Жоаном Лапортой.

Добавим, что Лео выступает за ПСЖ с 2021 года, а до этого всю карьеру провел в Барселоне. В этом сезоне Месси в 28 матчах за парижан отметился 17 голами и 16 результативными передачами.

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