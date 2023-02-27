Чемпион мира-2022 Лионель Месси летом может снова надеть форму Ньюэллс Олд Бойз. Хотя о трансфере пока речь не идет.

После победы на ЧМ в Катаре Лионель захотел одеть футболку своего родного клуба перед тем, как завершить карьеру футболиста. И это может произойти уже летом. Сначала об этом намекнул Серхио Агуэро.

Месси вернется в родной клуб – Агуэро оговорился о трансфере, но есть нюанс

Затем выяснилось, что Габриэль Хайнце, главный тренер Ньюэллс Олд Бойз, встречался с Месси 20 декабря в частном доме Лионеля в городе Фунес близ Росарио. Оба уже давно дружат, ведь вместе играли на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

Как сообщает Mundo Deportivo , обладатель 7 "Золотых мячей" может вернуться в родной клуб летом, чтобы принять участие в масштабном мероприятии на Стадионе Марсело Бьелсы. Это будет прощальный матч воспитанника "прокаженных" Макси Родригеса. Предварительная дата – 16 июня, часть вырученных средств уйдет на благотворительность.

Напомним, Месси еще ребёнком провел 5 лет в структуре аргентинского клуба, а затем его перехватила Барселона. Сейчас он феерить в ПСЖ, с которым имеет контракт до лета.