"Футбол 24" вспоминает самых результативных футболистов Лиги чемпионов за все время существования реформированного турнира (начиная с 1992 года).

Лига чемпионов – самое престижное клубное соревнование в футболе. Забить гол в этом турнире – событие для любого игрока. Что уж говорить о тех, кто смог отличиться несколькими десятками результативных ударов в матчах Лиги чемпионов. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о лучших бомбардирах в истории ЛЧ.

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Возглавляет список голеадоров Криштиану Роналду. В активе 37-летнего португальца 183 матча и 140 забитых мячей. Правда, 5-кратный победитель ЛЧ рискует потерять первое место, ведь вместо выступлений в Европе решил уехать в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

К счастью для Роналду, пока у него есть солидный гандикап перед конкурентами. Реальный шанс обойти Криштиану имеет только отстающий на 11 голов Лионель Месси – в активе звезды ПСЖ 129 забитых мячей в Лиге чемпионов. Пока португальский форвард может спать спокойно, но если Месси останется в Европе, то в ближайшие годы Лига чемпионов может получить нового лучшего бомбардира.

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Месси и Роналду являются единственными футболистами в истории, забившими более 100 голов в Лиге чемпионов. Топ-3 замыкает Роберт Левандовски, который в футболках Боруссии Дортмунд, Баварии и Барселоны забил 91 гол. Совсем чуть-чуть отстает Карим Бензема – у нападающего Реала 88 забитых мячей.

Стоит отметить уникальность Томаса Мюллера. Немец все свои 53 гола забил в составе Баварии – единственный представитель топ-10, ни разу не менявший клуб. Полная противоположность – Златан Ибрагимович. Легендарный 41-летний швед отличился голами сразу за 7 клубов – Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Есть среди лучших бомбардиров ЛЧ и представитель Украины. Конечно, это Андрей Шевченко, который в составе Динамо доходил до полуфинала Лиги чемпионов 1998/99, а с Миланом выиграл трофей, забив Ювентусу решающий пенальти в финале 2002/03. Шевченко завершил карьеру еще в 2012 году, но до сих пор держится в топ-10 лучших голеадоров Лиги чемпионов. В активе украинской легенды 48 голов – столько же у Златана Ибрагимовича, который, правда, сыграл на 24 матча больше.

Топ-10 бомбардиров в истории Лиги чемпионов по состоянию на 25 февраля 2023 года (без учета квалификации):

1. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус) – 140 голов, 183 матча.

2. Лионель Месси (Барселона, ПСЖ) – 129 голов, 162 матча.

3. Роберт Левандовски (Боруссия Д, Бавария, Барселона) – 91 гол, 111 матчей.

4. Карим Бензема (Лион, Реал Мадрид) – 88 голов, 147 матчей.

5. Рауль Гонсалес Бланко (Реал Мадрид, Шальке) – 71 гол, 142 матча.

6. Рууд ван Нистелрой (ПСВ, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид) – 56 голов, 73 матча.

7. Томас Мюллер (Бавария) – 53 гола, 139 матчей.

8. Тьерри Анри (Монако, Арсенал, Барселона) – 50 голов, 112 матчей.

9-10. Андрей Шевченко (Динамо Киев, Милан, Челси) – 48 голов, 100 матчей.

9-10. Златан Ибрагимович (Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед) – 48 голов, 124 матча.

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