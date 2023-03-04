Мессі мав домовленість з ПСЖ щодо продовження контракту ще до чемпіонату світу в Катарі, проте так і не поставив свій підпис на новій угоді з парижанами, інформує La Vanguardia.

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Зазначається, що паризький гранд ще минулого тижня зробив пропозицію Лео, але той відмовився. Однією з причин є зниження зарплати майже на 30%, оскільки ПСЖ ризикує не вписатись у фінансовий фейр-плей. Через це батько Мессі, Хорхе, навіть літав до Барселони, аби зустрітись з Жоаном Лапортою.

Додамо, що Лео виступає за ПСЖ з 2021 року, а до цього всю кар'єру провів у Барселоні. В цьому сезоні Мессі в 28 матчах за парижан відзначився 17 голами та 16 результативними передачами.

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