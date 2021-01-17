Нападающий Барселоны Лионель Месси, похоже, поможет каталонцам в матче против Атлетика из Бильбао. В воскресенье команды разыграют Суперкубок Испании.

Аргентинец решил играть и выйдет в старте "блаугранас". Об этом журналист Адриа Альбетс написал в своем твиттере.

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Сорвать планы Месси может только форс-мажор. Нападающий из-за проблем со здоровьем пропустил полуфинал Суперкубка против Реал Сосьедада. Тогда Месси чувствовал дискомфорт в бедре. В течение недели лидер атак каталонцев занимался индивидуально, а в воскресенье утром тренировался в общей группе.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

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