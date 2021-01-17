Нападник Барселони Ліонель Мессі, схоже, допоможе каталонцям у матчі проти Атлетіка з Більбао. У неділю команди розіграють Суперкубок Іспанії.

Аргентинець вирішив грати та вийде в старті "блаугранас". Про це журналіст Адріа Альбетс написав у своєму твіттері.

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Зірвати плани Мессі може лише форс-мажор. Нападник через проблеми зі здоров'ям пропустив півфінал Суперкубка проти Реал Сосьєдада. Тоді Мессі відчував дискомфорт у стегні. Упродовж тижня лідер атак каталонців займався індивідуально, а в неділю вранці тренувався у загальній групі.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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