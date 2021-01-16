Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал о настроении команды перед поединком за титул с Атлетиком.

"Месси тренировался индивидуально, увидим, сможет ли он нам помочь. Мы подождем до завтрашнего утра, чтобы узнать, как он себя чувствует, и тогда вместе с Лео примем решение. Надеюсь, что Месси сыграет, но в любом случае мы готовы показать свою игру.

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Этот титул очень важен для команды, чтобы убедить игроков, что они на правильном пути, всегда важно побеждать. Также это важно для клуба.

Мы очень сконцентрированы на этой игре и понимаем, что Атлетик также чувствует себя сильным. Мы должны быть готовы к различным ситуациям и показать тот уровень, который был в последнем матче против Атлетика в Ла Лиге (Барселона победила 3:2 – прим.)", – цитирует Кумана AS.

Судьба Суперкубка Испании решится 17 января, начало в 22:00. На стадии полуфинала Барса победила Реал Сосьедад, зато Атлетик справился с мадридским Реалом.

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