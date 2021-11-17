Месси опередил Роналду, а Левандовски – третий: Goal назвал лучших игроков года
Известное английское издание провело голосование среди 14 миллионов читателей, чтобы определить лучшего футболиста в 2021 году.
Игроком года был признан аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси, сообщает Goal.com.
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Второе место фанаты отдали португальскому нападающему Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Тройку же замкнул немецкий бомбардир Баварии Роберт Левандовски.
Топ-10 игроков 2021-го выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Роберт Левандовски
4. Мохамед Салах
5. Килиан Мбаппе
6. Эрлинг Холанд
7. Карим Бензема
8. Н'Голо Канте
9. Кевин де Брюйне
10. Неймар
С полным списком 50 лучших можно ознакомиться по этой ссылке.
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