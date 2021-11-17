Мессі випередив Роналду, а Лєвандовскі – третій: Goal назвав найкращих гравців року
Відоме англійське видання провело голосування серед 14 мільйонів читачів, щоб визначити найкращого футболіста 2021 року.
Гравцем року був визнаний аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі, повідомляє Goal.com.
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Друге місце фанати віддали португальському нападнику Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Трійку ж замкнув німецький бомбардир Баварії Роберт Лєвандовскі.
Топ-10 гравців 2021-го виглядає наступним чином:
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Роберт Лєвандовскі
4. Мохамед Салах
5. Кіліан Мбаппе
6. Ерлінг Холанд
7. Карім Бензема
8. Н'Голо Канте
9. Кевін де Брюйне
10. Неймар
З повним списком 50-ти найкращих можна ознайомитись за цим посиланням.
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