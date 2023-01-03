Чемпион мира-2022 хочет продолжить выступления на самом высоком уровне, поэтому принял решение остаться в ПСЖ. Последние детали обсудят в ближайшие дни. Если не случится форс-мажора, то уже на этой неделе французский клуб официально подтвердит подписание нового контракта до лета 2024 года. Об этом сообщает Marca.

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Месси еще раньше дал предварительное согласие продолжить сотрудничество с ПСЖ, но участие форварда в чемпионате мира и отпуск после Мундиаля заставили несколько отложить переговоры. Впрочем, это ни на что не повлияло – Лионель настроен остаться, ни о каком возвращении в Барселону речь не идет.

Кроме объявления о новом соглашении, 35-летнего Месси в скором времени ожидает еще одно знаковое событие. В товарищеском матче ПСЖ сыграет против объединенной команды саудовских Аль-Хиляля и Аль-Насра, недавно подписавшего Криштиану Роналду. Предварительно спарринг запланирован на 19 января и станет первым очным поединком между Месси и Роналду за последние 2 года.

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