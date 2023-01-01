Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку по итогам 2022 года в топ-чемпионатах Европы.

Форвард сборной Франции забил 32 гола в матчах Лиги 1 в течение календарного 2022 года. Это лучший показатель в топ-5 чемпионатах Европы. У Эрлинга Холанда 30 голов в чемпионатах Германии и Англии, топ-3 замкнул Роберт Левандовски (29 мячей), сообщает Squawka.

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Криштиану Роналду и Лионель Месси в топ-10 не попали, как и Карим Бензема – обладатель "Золотого мяча-2022". В списке есть и довольно неожиданные имена. К примеру, Айвен Тоуни из Брайтона или Мартин Терье из Ренна, который забивал и в ворота Динамо в Лиге Европы.

В рейтинге учитывались только голы в матчах чемпионатов – забитые мячи в других турнирах во внимание не принимались.

Топ-10 бомбардиров по итогам 2022 года в топ-5 чемпионатах Европы

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 32 гола.

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Боруссия Д) – 30 голов.

3. Роберт Левандовски (Барселона/Бавария) – 29 голов.

4. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 26 голов.

5. Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг) – 25 голов.

6. Виссам Бен-Йеддер (Монако) – 22 гола.

7. Неймар (ПСЖ) – 21 гол.

8. Чиро Иммобиле (Лацио) – 20 голов.

9. Мартин Терье (Ренн) – 20 голов.

10. Айвен Тоуни (Брентфорд) – 20 голов.

* В случае одинакового количества голов выше поставили футболиста, сыгравшего меньше минут.

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