Чемпіон світу-2022 хоче продовжити виступи на найвищому рівні, тому ухвалив рішення залишитися у ПСЖ. Останні деталі обговорять найближчими днями. Якщо не трапиться форс-мажору, то вже цього тижня французький клуб офіційно підтвердить підписання нового контракту до літа 2024 року. Про це повідомляє Marca.

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Мессі ще раніше дав попередню згоду продовжити співпрацю з ПСЖ, але участь форварда у чемпіонаті світу та відпустка після Мундіалю змусила дещо відкласти перемовини. Втім, це ні на що не вплинуло – Ліонель налаштований залишитися, а ні про яке повернення в Барселону мова не йде.

Окрім оголошення про нову угоду, 35-річного Мессі незабаром чекає ще одна знакова подія. У товариському матчі ПСЖ зіграє проти об'єднаної команди саудівських Аль-Хіляля та Аль-Насра, який нещодавно підписав Кріштіану Роналду. Попередньо спаринг запланований на 19 січня і стане першим очним поєдинком між Мессі та Роналду за останні 2 роки.

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