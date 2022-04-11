Во французском гранде назревают большие перемены – не слишком приятные для привыкших к роскоши.

Времена громких трансферов и плеяды звезд в Париже подходят к концу. Катарские владельцы ПСЖ приняли решение продать клуб. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

Месси и Неймар летом могут покинуть ПСЖ и отправиться за океан

Нассер Аль-Хелаифи – действующий президент ПСЖ – покинет свой пост, а компания Qatar Sports Investments, владеющая клубом с 2011 года, начнет поиск потенциальных покупателей. После чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре, бюджет ПСЖ будет значительно уменьшен. Громких трансферов в следующее межсезонье парижский клуб тоже больше не планирует.

Заметим, в эпоху катарских нефтедолларов ПСЖ так и не смог выиграть Лигу чемпионов, ограничившись внутренними трофеями во Франции. Высшее достижение французского клуба в ЛЧ – выход в финал сезона 2019/20 и поражение от Баварии (0:1).