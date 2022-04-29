Если президент Ингульца Александр Поворознюк разрывает сеть своими высказываниями о войне с Россией, то Месси выбрал другой путь – Лео творит чудеса с мячом на футбольном поле.

На одной из последних тренировок аргентинец продемонстрировал настоящие чудеса меткости. Месси очень легко попал в корзину для мячей, которая стояла на довольно серьезном расстоянии. Все три попытки семикратного обладателя "Золотого мяча" оказались точными.

Кстати, дебютный сезон в Париже сложно назвать удачным для 34-летнего аргентинца. Месси забил всего 9 голов (из них 4 – в Лиге 1) и выиграл только чемпионат Франции, что явно не соответствует амбициям ПСЖ.

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