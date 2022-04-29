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Мессі продемонстрував дива влучності – відео магічного трюка зірки ПСЖ розриває мережу

Бралися до уваги лише ті гравці, які упродовж сезону мали щонайменше 10 великих нагод для взяття воріт. Загалом набралось 165 прізвищ, а Мессі найгірший. Зірка ПСЖ конвертує в гол лише 8,3 % таких моментів, тобто навіть не кожен десятий.

Нагадаємо, для Лео це перший сезон у Франції після переходу з Барселони. Загальна статистика Мессі також далека від захмарних стандартів – 9 голів і 13 асистів у 30 матчах усіх турнірів.

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