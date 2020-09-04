"Я думал и был уверен, что могу уйти. Президент всегда говорил, что в конце сезона я могу решить – останусь или нет. Теперь они цепляются за тот факт, что я не сказал этого до 10 июня, когда выяснилось, что 10 июня мы боролись в Ла Лиге посреди этого ужасного коронавируса. Эта болезнь изменила весь сезон.

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Теперь я собираюсь продолжить работу в клубе, потому что президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить клаусулу в размере 700 млн евро, а это невозможно. Был другой способ – предстать перед судом. Впрочем, я бы никогда не пошел в суд против Барсы, потому что это клуб, который я люблю, и который дал мне все с тех пор, как я сюда приехал.

Это клуб всей моей жизни, я построил здесь свою карьеру. Барса дала мне все, а я отдал все. Я знаю, что мне никогда не приходило в голову подать на Барсу в суд", – резюмировал Месси в интервью Goal.

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