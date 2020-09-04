"Я думав і був упевнений, що можу піти. Президент завжди говорив, що в кінці сезону я можу вирішити – залишуся чи ні. Тепер вони чіпляються за той факт, що я не сказав цього до 10 червня, коли з'ясувалося, що 10 червня ми боролися в Ла Лізі посеред цього жахливого коронавірусу. Ця хвороба змінила весь сезон.

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Тепер я збираюся продовжити роботу в клубі, тому що президент сказав мені, що єдиний спосіб піти – це заплатити клаусулу в розмірі 700 мільйонів євро, а це неможливо. Був інший спосіб – постати перед судом. Втім, я б ніколи не пішов в суд проти Барси, тому що це клуб, який я люблю, і який дав мені все з тих пір, як я сюди приїхав.

Це клуб всього мого життя, я побудував тут свою кар'єру. Барса дала мені все, а я віддав все. Я знаю, що мені ніколи не спадало на думку подати на Барсу до суду", – резюмував Мессі в інтерв'ю Goal.

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